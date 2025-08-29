Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

+Thứ Hai 08-09-25: - B19MA5 – Mất điện một phần đường Nguyễn Văn Nghi, Phường Hạnh Thông. TP. HCM.Thời gian từ 10g00 đến 14g00.
+Thứ Ba 09-09-25: - B19LA7 – Mất điện một phần hẻm 41 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp. TP. HCM.Thời gian từ 10g00 đến 14g00.
Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 03-09-2025 đến 09-09-2025, cụ thể như sau:
