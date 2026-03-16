Đảng bộ EVNHCMC phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng cho TPHCM mới

Năm 2025 là một năm đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành TPHCM mới từ ngày 1-7-2025. Theo đó, EVNHCMC tiếp nhận, quản lý hệ thống lưới điện trên địa bàn rộng gấp hơn 3,2 lần trước đây, với sản lượng điện thương phẩm tăng gần 1,9 lần, đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản trị, vận hành và tổ chức bộ máy.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, thăm hỏi công nhân tại công trường

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy EVNHCMC đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, cùng tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, sáp nhập tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đồng bộ hóa công nghệ và phương thức quản lý trên toàn địa bàn thành phố mới. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Với chủ đề “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số”, trong năm 2025, Đảng ủy Tổng công ty đã cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty đã đạt những kết quả nổi bật, cho thấy hiệu quả rõ nét của sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ: Điện thương phẩm của toàn địa bàn TPHCM đạt 43,6 tỷ kWh, tăng 1,23% so với cùng kỳ; công suất cực đại đạt 8.936 MW; sản lượng điện tiết kiệm đạt 1,09 tỷ kWh, chiếm 2,50% điện thương phẩm; hoàn thành lắp đặt 100% điện kế có chức năng đo đếm từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, chất lượng phục vụ khách hàng; chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tốt sau khi sáp nhập; 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt duy trì ở mức xấp xỉ 100%; vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng.

Trong năm, Tổng công ty cũng đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tuyệt đối cho nhiều sự kiện và công trình trọng điểm, tiêu biểu như sự kiện A50; đưa điện lưới quốc gia ra Đặc khu Côn Đảo; khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo - những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, EVNHCMC đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030. Trong năm 2025, Tổng công ty có 3 đề tài, 8 sáng kiến cấp EVN, 58 sáng kiến cấp Tổng công ty và 161 sáng kiến cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả kỹ thuật, giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý sự cố, đồng thời từng bước hình thành và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn Tổng công ty.

EVNHCMC giới thiệu về các sản phẩm khoa học công nghệ của Tổng công ty tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2025

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục là điểm sáng, với 10/10 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ EVNHCMC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hoàn tất việc sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức mới. Công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố được triển khai nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống.

Song song đó, các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt đối thoại và hội nghị người lao động, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Với những kết quả toàn diện đạt được, năm 2025, Đảng bộ EVNHCMC được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổng công ty và Đảng bộ vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng ba, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính, Bằng khen của UBND thành phố và nhiều danh hiệu khen thưởng tiêu biểu khác.

Bước sang năm 2026, Đảng ủy EVNHCMC xác định rõ định hướng phát triển với 25 chỉ tiêu chủ yếu, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho thành phố; nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

VĂN THẢO