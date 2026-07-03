Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 08/07/2026 đến 14/07/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ tư 08/07/26: M29CB1 - Mất điện một phần đường Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây Hội; E1EDB3 - Một phần đường Nguyễn Duy, Phường Gia Định, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ năm 09/07/26: M29AC - Mất điện một phần đường Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây Hội, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ sáu 10/07/26: M29AD - Mất điện một phần đường Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, Phường An Hội Tây, TPHCM; E19LG999D; E19LG053D – Mất điện một phần đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ hai 13/07/26: M29FB - Mất điện một phần đường Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ ba 14/07/26: M29FB - Mất điện một phần đường Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

PC. Gia Định