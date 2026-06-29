Chiều 29-6, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phát động Giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2026, nhằm tôn vinh các công trình, sản phẩm và giải pháp công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả.

Quang cảnh lễ phát động giải thưởng và diễn đàn về các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, cùng với việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết, Bộ Công thương đã triển khai dán nhãn cho gần 30 chủng loại với hơn 40.000 sản phẩm trên thị trường. Chương trình cũng góp phần loại bỏ khoảng 90 triệu bóng đèn sợi đốt, nâng hiệu suất năng lượng của nhiều nhóm thiết bị tiêu thụ điện lớn. Riêng điều hòa không khí đã tăng hiệu suất khoảng 13%, tương đương tiết kiệm khoảng 100 triệu kWh điện mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang phát biểu. Ảnh: TRẦN LIỄU

Theo Bộ Công thương, ngành công nghiệp hiện chiếm hơn 50% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước nhưng vẫn có thể tiết kiệm 20-30% nếu áp dụng đồng bộ các giải pháp quản lý và công nghệ. Trong khi đó, các công trình xây dựng có tiềm năng tiết kiệm khoảng 30-35% năng lượng nhờ áp dụng thiết kế, vật liệu và thiết bị hiệu suất cao. Những con số này cho thấy dư địa nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng vẫn còn rất lớn.

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2026 tiếp tục góp phần thực hiện mục tiêu tiết kiệm 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2019-2030 theo chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công thương cho biết giải thưởng năm 2026 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tham dự từ ngày 29-6 đến hết ngày 31-10 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

PHÚC VĂN