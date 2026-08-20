Chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn điện

Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) là công tác thường xuyên được Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và các đơn vị trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm ngặt. Công tác này không dừng ở việc kiểm tra, bảo trì mà còn phối hợp nhiều giải pháp để phòng ngừa phát sinh sự cố, cháy, nổ. Theo ngành điện thành phố, an toàn điện phải bắt đầu từ phòng ngừa, phòng cháy bắt đầu trước khi có cháy và mỗi người là một mắt xích quan trọng trong công tác phòng ngừa.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty Điện lực Gia Định (ẢNH: MINH VIỆT)

Thành lập 54 đội PCCC cơ sở

Theo số liệu được Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07, Bộ Công an) gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2025, số vụ cháy có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện ở cơ sở, hộ gia đình chiếm 75,78%. Trong 3 tháng đầu năm 2026, con số này chiếm 74,59% trong tổng số vụ cháy. Đồng thời, việc sử dụng xe máy điện, ô tô điện và các thiết bị sạc cũng đặt ra yêu cầu mới trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình quốc gia về an toàn sử dụng điện giai đoạn 2026-2035. Trong kế hoạch triển khai của Công an TPHCM cũng xác định rõ yêu cầu phối hợp giữa lực lượng công an với các sở, ngành, chính quyền địa phương và EVNHCMC nhằm phòng ngừa tai nạn, sự cố và kéo giảm số vụ cháy, nổ có nguyên nhân do điện; yêu cầu việc phối hợp thường xuyên nhưng không chồng chéo, phù hợp chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị.

6 tháng đầu năm 2026, EVNHCMC đã thành lập 54 đội PCCC cơ sở với 1.113 thành viên; 109 người tham gia lớp huấn luyện kiểm tra công tác PCCC; xây dựng 178 phương án chữa cháy và thực tập 60 phương án. Những con số này không chỉ phản ánh yêu cầu tuân thủ pháp luật mà quan trọng hơn là nhằm bảo đảm khả năng phát hiện sớm, xử lý ban đầu và phối hợp kịp thời khi có tình huống.

Đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, EVNHCMC đang triển khai trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống PCCC và khai báo cơ sở dữ liệu theo quy định. Riêng hệ thống trạm biến áp 110kV, 220kV, Công ty Lưới điện cao thế đang quản lý công tác PCCC-CNCH tại 119 trạm và EVNHCMC đã phối hợp cung cấp hồ sơ phục vụ công tác quản lý của Sở Công thương TPHCM.

Việc PCCC đối với EVNHCMC không chỉ là trang bị bình chữa cháy để xử lý khi xảy ra cháy, mà phải bắt đầu từ quản lý kỹ thuật, kiểm tra thiết bị, bảo trì, phát hiện bất thường và loại trừ nguy cơ từ đầu. Cùng đó, EVNHCMC thường xuyên duy trì tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành; bố trí nhân lực phối hợp kiểm tra thực tế, tham gia ý kiến chuyên môn về việc lắp đặt, bố trí, sử dụng thiết bị điện tại các cơ sở; khuyến cáo khắc phục nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ. Việc rà soát được chú trọng tại khu vực tập trung đông người, sân khấu, hội chợ, triển lãm, hệ thống chiếu sáng trang trí và khu vực nguy cơ cao.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa sự cố cháy, nổ có nguyên nhân từ điện, EVNHCMC cho rằng, không chỉ kiểm tra mà giải pháp bền vững hơn là giúp người dân nhận diện nguy cơ và chủ động sử dụng điện an toàn. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, thời gian qua, EVNHCMC đã phối hợp với chính quyền phường, xã để kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý và sử dụng điện an toàn.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, ngành điện thành phố đã khảo sát, tư vấn sử dụng điện cho 56.075/110.000 hộ gia đình, đạt 50,98% kế hoạch năm; phát hàng chục ngàn cẩm nang, tài liệu, tờ rơi hướng dẫn; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm và hoạt động tuyên truyền; tuyên truyền tại trường học, chợ, trung tâm thương mại, tổ dân phố và khu dân cư. EVNHCMC cũng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Sở GD-ĐT, Sở Công thương thực hiện chương trình “Kilowatt - Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” trong nhiều năm. Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng đã đưa kiến thức an toàn điện đến 58 trường học và điểm sinh hoạt cộng đồng với hơn 11.000 học sinh, thanh thiếu niên và người dân tham gia; cải tạo, sửa chữa hệ thống điện cho hơn 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Để công tác tuyên truyền an toàn điện hiệu quả, EVNHCMC đang hướng đến việc đổi mới cách tuyên truyền từ “nói cho người dân biết” sang “giúp người dân nhận diện nguy cơ”, bởi hiện nay, lượng thông tin kỹ thuật về an toàn điện và PCCC rất lớn. Nếu chỉ đưa các quy định kỹ thuật, người dân khó nhớ và khó áp dụng. Thêm vào đó, C07 cũng định hướng EVN xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, triển khai đa dạng trên nền tảng số, ứng dụng điện tử, SMS, Zalo, tổng đài chăm sóc khách hàng, website và các kênh truyền thông; cập nhật hướng dẫn về trạm sạc, bộ sạc xe điện.

Trong thời gian tới, ngành điện thành phố tiếp tục phát triển theo hướng trực quan và đơn giản hơn. Chẳng hạn, thay vì một danh sách hàng chục tiêu chí kỹ thuật, người dân có thể được hướng dẫn bằng 1 bảng tự kiểm tra ngắn. Cụ thể như: tủ điện có an toàn không; dây dẫn, ổ cắm có cháy sém, bong tróc không; có sử dụng nhiều ổ cắm nối tiếp gây quá tải không; thiết bị có vỏ kim loại cần bảo vệ có được nối đất không; khu vực sạc xe điện có an toàn không; phương tiện PCCC có dễ tiếp cận không... Cùng với đó là bộ hình ảnh “đúng - sai”, để người dân chỉ cần nhìn hình là có thể nhận diện: sai ở đâu, nguy hiểm thế nào, cần làm gì.

EVNHCMC đã xây dựng nội dung tư vấn khách hàng khi lắp đặt, sử dụng thiết bị điện; giao các công ty điện lực trực thuộc tư vấn khi đấu nối điện sinh hoạt và giao Trung tâm Chăm sóc khách hàng chuyển tải nội dung thông qua app CSKH, website, mạng xã hội, hình ảnh và video ngắn.

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