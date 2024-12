Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại trung tâm thương mại

Tình huống diễn tập PCCC và CNCH tại trung tâm thương mại

Diễn tập thực binh diễn ra với tình huống 1 đám cháy lớn bùng phát dữ dội tại tầng 2 khu trưng bày, mua bán sản phẩm thời trang (Trung tâm thương mại Vincom Sóc Trăng, phường 2, TP Sóc Trăng). Nguyên nhân cháy do hệ thống điện bị chập mạch. Sau đó, khói và lửa nhanh chóng lan rộng, gây nguy hiểm cho nhiều khách hàng và nhân viên bên trong. Khi sự cố xảy ra, công tác chữa cháy và CNCH được tổ chức triển khai làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là nhiệm vụ của Đội PCCC cơ sở phối hợp Công an TP Sóc Trăng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xử lý tình huống ban đầu. Giai đoạn 2, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH phối hợp với công an các đơn vị đến chi viện. Giai đoạn 3 là huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh cùng tham gia chữa cháy, CNCH.

Buổi diễn tập đã huy động trên 250 người tham gia từ các lực lượng cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, như: 1 xe thang chữa cháy, 5 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe CNCH, 1 xe tiếp nước, 1 máy bơm và hàng chục phương tiện cơ giới khác… Chỉ trong vòng 20 phút, với việc phối hợp xử lý tình huống một cách đồng bộ, ngọn lửa đã được khống chế, toàn bộ những người bị mắc kẹt trong tòa nhà được đưa ra ngoài an toàn, công tác sơ cứu, cấp cứu được triển khai hiệu quả.

Buổi diễn tập đảm bảo kế hoạch, kịch bản đã đề ra. Dịp này, có 5 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen; 5 tập thể và 25 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2024.

