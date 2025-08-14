Chú trọng phòng cháy nổ, không "phó mặc", "khoán trắng" cho công an

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong PCCC, tuyệt đối không "phó mặc", "khoán trắng" cho lực lượng nòng cốt.

Ngày 14-8, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; lễ khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ, năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện các nước, tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến dự.

Diễn đàn và triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: NHẬT BẮC

Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn và đề xuất những kiến nghị, giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, CNCH.

Trong khi đó, triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ có sự tham gia của 480 các doanh nghiệp, thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức nhằm góp phần triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57.

Đồng thời khẳng định, việc ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn về PCCC và CNCH là yêu cầu cấp bách, thiết thực trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Công an đã chủ động chuẩn bị, tổ chức triển lãm và diễn đàn rất có ý nghĩa này.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, công tác PCCC và CNCH đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, trong đó có vai trò nòng cốt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC. Để khắc phục nguyên nhân, giảm nguy cơ và tình hình, số vụ, hậu quả do cháy, nổ gây ra, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan cần thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tạo phong trào, xu thế, xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống, ứng phó thiên tai và nâng cao kỹ năng CNCH.

Thủ tướng nêu rõ, đó là phải tiếp tục triển khai công tác PCCC và CNCH một cách đồng bộ, bài bản, nghiêm túc, theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người chuyên nghiệp, quản trị thông minh, đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng khẳng định, xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác PCCC và CNCH; tuyệt đối không "phó mặc", "khoán trắng" cho lực lượng nòng cốt.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không để tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về PCCC và CNCH; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày triển lãm. Ảnh: NHẬT BẮC

Tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC và CNCH, công nghiệp an ninh, an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực PCCC và CNCH.

Thủ tướng cũng nêu rõ, xây dựng sổ tay điện tử, sổ tay giấy về phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và phổ biến trong toàn dân, toàn xã hội một cách hiệu quả, phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, thăm hỏi các chiến sĩ PCCC. Ảnh: NHẬT BẮC

Đồng thời, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước; nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác PCCC và CNCH có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm cuộc sống an toàn, bình yên cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và an toàn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo Bộ Công an, những năm qua, công tác PCCC và CNCH, đảm bảo an ninh, an toàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ cháy nổ có chiều hướng giảm nhưng tính chất, mức độ hậu quả thiệt hại vẫn còn nghiêm trọng. Trong 5 năm gần đây, cả nước đã xảy ra trên 17.600 vụ cháy, làm 560 người chết, 606 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.

LÊ MINH