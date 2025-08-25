TPHCM tăng cường kiểm tra kho bãi, xưởng phế liệu trong khu dân cư

UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Người dân tại TPHCM diễn tập phương án chữa cháy. Ảnh: CT

Ngày 25-8, UBND TPHCM có văn bản gửi các sở, ban, ngành thành phố và UBND 168 phường, xã, đặc khu về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu và các kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn TPHCM có 2.169 cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu. Trong đó, cơ quan công an quản lý 221 cơ sở và UBND cấp xã quản lý 1.948 cơ sở. Phần lớn các cơ sở này nằm xen cài trong khu dân cư với đặc điểm chung là chứa nhiều loại vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa, khi xảy ra cháy khả năng cháy lan nhanh và sinh nhiều khói độc.

Để hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn thành phố, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND cấp xã đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phù hợp với yêu cầu tình hình mới; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND TPHCM yêu cầu Công an TPHCM tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, dự báo đúng nguy cơ để chủ động tham mưu triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả; không để sót lọt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; tổ chức công tác kiểm tra đối với các cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu và các kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng, tham mưu UBND TPHCM tổ chức thực hiện công tác thẩm định và cấp phép xây dựng đối với các công trình, cơ sở thu mua, kho chứa phế liệu và các kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC. Rà soát, phân loại các khu vực xây dựng không phù hợp quy hoạch hoặc không đảm bảo về PCCC và CNCH để kịp thời đề xuất phương án xử lý, di dời hoặc cải tạo.

THANH HIỀN