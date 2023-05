Diễn tập chữa cháy tại Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Sáng 27-5, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn (LSP) tổ chức buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố tràn đổ hoá chất tại dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu). Tham gia buổi diễn tập có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên của LSP và nhiều đơn vị khác trên địa bàn.

Tình huống giả định được đặt ra là trong quá trình nhập Naphtha từ bến tàu đã xảy ra sự cố vỡ toàn bộ đường ống tại mặt bích nối với bồn chứa gây ra rò rỉ đáng kể chất lỏng dễ cháy bên trong tường đê. Các tia lửa từ hoạt động công việc đang thi công gần đó kết hợp với chất lỏng dễ cháy bị chảy ra tạo thành đám cháy lớn 300m2.

Đám cháy phát triển nhanh và tạo ra nhiều khói cùng khí độc (khí CO, SO), gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của nhiều công nhân đang làm việc tại khu vực. Do hoảng loạn, các công nhân xô đẩy khiến 3 bị thương, không tự di chuyển được.

Trong lúc này, tại khu vực xuất nhập Acit (HCL) có 1 xe tải bị hạn chế tầm nhìn do khói mù mịt phát ra từ đám cháy nên lái xe đâm vào đuôi 1 xe bồn chở hóa chất HCL đang di chuyển phía trước. Vụ tai nạn đã làm đầu xe tải bị biến dạng, lái xe và phụ xe tải bị mắc kẹt trong cabin không thoát ra được, đuôi xe bồn chở hóa chất bị biến dạng gây tràn đổ hóa chất ra bên ngoài.

Khi xảy ra sự cố, lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn cho trong khu vực bồn bể ra khu vực an toàn. Đồng thời nhanh chóng báo cho Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng chính quyền xã Long Sơn sơ tán những hộ dân sống xung quanh nhà máy có thể bị ảnh hưởng bởi khí độc phát ra từ đám cháy.

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng dập tắt đám cháy.Trong tình huống đám cháy và tràn đổ hóa chất có diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng PCCC, UBND tỉnh điều động lực lượng, phương tiện chi viện từ lực lượng quân đội để tham gia xử lý. Buổi diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, kịch bản và sau đó UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng Công an tỉnh đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh, buổi diễn tập mang ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trước khi dự án chính thức đi vào hoạt động, công tác tham gia hiệp đồng, phối hợp hỗ trợ chữa cháy phải được đảm bảo nhuần nhuyễn.