Diễn tập PCCC và ứng phó sự cố hoá chất tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Mới đây, ngày 11-12, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị trực thuộc EVNGENCO3) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Bình Thuận tổ chức diễn tập PCCC&CNCH, kết hợp ứng phó sự cố hoá chất tại khu vực sản xuất khí Hydro - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Các tổ đội phối hợp diễn tập ứng phó PCCC&CNCH, kết hợp ứng phó sự cố hoá chất

Buổi diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác ứng phó sự cố cháy nổ, rò rỉ khí hydro trong phòng kín và khả năng xử lý tình huống cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Các lực lượng tham gia đã được thực hành các kỹ năng cần thiết và phối hợp xử lý các tình huống sự cố một cách nhịp nhàng và hiệu quả.

Ngoài ra, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cũng đã thực tập phương án chữa cháy tại cánh đồng pin gần Trạm hợp bộ số 7 – Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2. Chương trình diễn tập này không chỉ giúp các lực lượng của công ty nắm vững các biện pháp nghiệp vụ mà còn tăng cường khả năng phối hợp xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Diễn tập PCCC tại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Ông Lê Việt Đức, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, nhấn mạnh: “Công tác PCCC & CNCH được đơn vị đặc biệt quan tâm. Công ty không chỉ tập trung vào việc trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC hiện đại mà còn chú trọng đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho toàn thể nhân viên. Các nội dung diễn tập được thực hiện với các phương án bám sát với thực tế sản xuất, tăng sự chủ động của CBCNV trong việc đảm bảo an toàn và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống”.

Ông Trần Minh Hoài, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận tham gia giám sát và đánh giá cao công tác tổ chức diễn tập của công ty. Đại diện Sở Công thương tỉnh Bình Thuận đề nghị Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục duy trì chương trình diễn tập định kỳ, đồng thời tăng cường trang thiết bị và đào tạo chuyên sâu hơn nữa cho các lực lượng tham gia để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Ông Lê Việt Đức, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phát biểu tại buổi diễn tập

Ngoài ra, nhằm nâng cao kỹ năng PCCC&CNCH cho người lao động, vừa qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho hơn 340 CBCNV của công ty.

Khóa huấn luyện cung cấp cho cán bộ, công nhân viên của công ty về những kiến thức về Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, cùng các kỹ năng, nghiệp vụ CNCH. Đồng thời, tổ chức huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ chữa cháy, bố trí đội hình phối hợp và sử dụng hiệu quả phương tiện chữa cháy tại chỗ. Buổi tập huấn đã giúp CBCNV được tiếp cận thực tế, sử dụng thực hành các phương tiện tại chỗ để xử lý những đám cháy giả định, giúp nhân viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh các buổi tập huấn, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCCC cho toàn thể cán bộ, công nhân viên tại công ty và gia đình. Để đảm bảo an toàn tối đa, công ty đã đầu tư các trang thiết bị PCCC đạt tiêu chuẩn cao, nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, đảm bảo quá trình sản xuất điện an toàn, liên tục và ổn định.

Vận hành viên sử dụng bình chữa cháy di động dập tắt đám cháy giả định

Đại diện Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, trong các năm qua, đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác PCCC tại đơn vị, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, như: Thành lập Ban chỉ huy chỉ đạo công tác PCCC, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành; Thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu công trình PCCC trước khi đưa vào sử dụng; Xây dựng phương án, các quy trình, quy định, nội quy về PCCC; Phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Thuận tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó phối hợp nhiều lực lượng xử lý các sự cố kép; Thường xuyên tổ chức các đợt tự kiểm tra cơ sở; Luôn duy trì nguồn kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị PCCC&CNCH, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư để chủ động xử lý các tình huống phát sinh; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, các sở ban ngành địa phương nhằm trao đổi, học hỏi trong công tác quản lý và triển khai thực hiện các nội dung về PCCC&CNCH theo đúng quy định pháp luật,...

Do đó, từ khi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đưa vào vận hành năm 2015 đến nay, chưa để xảy ra cháy, nổ ảnh hưởng đến con người và thiệt hại về tài sản.

NGUYỄN TIẾN