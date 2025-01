Điều chỉnh giao thông phục vụ bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật tại TPHCM

Để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn xã hội, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức điều chỉnh, phân luồng giao thông qua khu vực sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đón Giao thừa 2025 và các hoạt động kỷ niệm.