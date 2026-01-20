Điều chỉnh phân luồng giao thông từ ngày 20 đến hết 25-1 phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Căn cứ tình hình thực tế thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông.

Từ 21 giờ ngày 20-1 đến hết ngày 25-1, Công an TP Hà Nội cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ đường Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia dẫn đoàn, đảm bảo đoàn xe đưa đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng được thông suốt

Hạn chế đối với các phương tiện khác (trừ các xe ô tô phục vụ đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ đường Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự đại hội, Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đặc biệt, các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.

ĐỖ TRUNG