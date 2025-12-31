Hà Nội: Phân luồng nhiều tuyến đường để người dân đón năm mới 2026

Để hạn chế ùn tắc giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đón mừng năm mới 2026, lực lượng chức năng của TP Hà Nội sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa nhằm giảm ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn ra sự kiện.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông thông suốt cho chương trình Chào năm mới 2026 (Countdown 2026) diễn ra vào tối 31-12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ 13 giờ ngày 31-12, lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội phối hợp Sở Xây dựng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa nhằm giảm ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn ra sự kiện, đồng thời các tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh lộ trình phù hợp.

TP Hà Nội sẽ phân luồng giao thông để người dân thuận tiện tới Hồ Gươm chào đón năm mới 2026. Ảnh minh họa

Cùng với đó, đơn vị tổ chức chương trình Countdown 2026 phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND phường Hoàn Kiếm và các cơ quan liên quan xây dựng phương án di chuyển phù hợp cho đại biểu và người dân tham gia sự kiện. Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân chủ động nắm bắt thông tin, tuân thủ hướng dẫn phân luồng và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp khi tham gia giao thông trong thời gian diễn ra chương trình.

Đồng thời, từ 14 giờ ngày 31-12, Sở Xây dựng Hà Nội cũng điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng để kết nối vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhằm phục vụ việc di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026; tại khu vực nút giao đường Giải Phóng - đường Đỗ Mười - đường Hoàng Liệt sẽ bổ sung đường nhánh dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao, hướng đường Đỗ Mười rẽ trái đi đường Ngọc Hồi...

Chương trình Countdown 2026 sẽ diễn ra vào tối 31-12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động với các màn trình diễn âm nhạc, nghệ thuật hiện đại, cùng những khoảnh khắc kết nối giàu cảm xúc khi hàng chục ngàn khán giả cùng chào đón năm mới 2026.

Đặc biệt, năm nay, chương trình giới thiệu không gian trải nghiệm “Vòng tay LED kết nối”, tạo điểm nhấn tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả, góp phần lan tỏa thông điệp gắn kết cộng đồng và năng lượng tích cực cho năm mới.

Song song với hoạt động Countdown, TP Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới từ 23 giờ 45 phút ngày 31-12 đến 0 giờ ngày 1-1 tại 5 điểm với 6 trận địa, thuộc 5 phường: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Từ Liêm và Hà Đông.

NGUYỄN QUỐC