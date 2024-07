Điều tra vụ 2 người bị tấn công trong nhà trọ ở TP Thủ Đức

Ngày 16-7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra vụ 2 người bị nhóm đối tượng tấn công trong nhà trọ trên địa bàn.

Trước đó, chiều 15-7, anh L. và anh C. (cùng sinh năm 1999) cùng một số người ăn uống, hát hò tại phòng trọ của anh C. (ở dãy phòng trọ trong con hẻm đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức). Khoảng 22 giờ cùng ngày, quản lý dãy nhà trọ đến yêu cầu nhóm anh C. ngưng hát và nhóm này đồng ý.

Vài phút sau, một nhóm người “lạ” xông vào phòng của anh C. rồi tấn công anh cùng người bạn là anh L.. Anh C. và anh L. chống trả nhưng bị đánh gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm người này rời đi, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sự việc được báo cho công an.

Sáng 16-7, công an đã xác định được một số nghi can liên quan và mời lên làm việc.

TRUNG DŨNG