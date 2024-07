Vụ nữ trung tá công an bị tấn công bằng búa: Hung thủ có nhiều tiền án, gây án rất dã man

Ngày 9-7, thông tin với báo chí, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) để điều tra tội “giết người”.