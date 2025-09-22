Pháp luật

Điều tra vụ cô gái bị hành hung dã man trước quán billiards

Chiều 22-9, chỉ huy Công an phường Xuân Phương (TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ một cô gái bị hành hung trước quán billiards trên địa bàn.

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên hành hung dã man một cô gái trước cửa quán billiards.

Cơ quan công an xác định, vụ việc xảy ra vào ngày 17-9, nạn nhân là nhân viên của quán billiards, còn nghi phạm là bạn trai của cô gái.

clip.jpg
Hình ảnh nam thanh niên hành hung bạn gái (áo đỏ nằm) trước quán billiards

Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy, nam thanh niên đánh ngã cô gái, rồi dùng tay, chân liên tục đá vào người, vùng đầu của nạn nhân. Khi nạn nhân đứng dậy, nam thanh niên này tiếp tục đạp vào bụng nạn nhân.

Sự việc xảy ra, nạn nhân không có động thái trình báo cơ quan chức năng, song, cơ quan công an khi nắm được thông tin vụ việc và đã xác minh, liên hệ với nạn nhân để xử lý theo quy định.

GIA KHÁNH

