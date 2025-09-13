Ba người đàn ông xông vào nhà hành hung một phụ nữ

Chiều 13-9, Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã triệu tập 3 người đàn ông liên quan đến vụ hành hung 1 phụ nữ khiến nạn nhân bị thương.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 1991, xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ); Nguyễn Văn Ánh (sinh năm 1994, trú tại phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (sinh năm 2001, trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip do camera ghi lại cảnh 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có người phụ nữ ở phòng khách. 1 người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại sự việc

Ngay sau đó, người đàn ông tiếp tục có hành động đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin... Khi có người bên ngoài xuất hiện, nhóm này mới chịu dừng tay và rời đi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Bước đầu xác định, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11-9, khi đang ở nhà tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, chị L.T.D. (sinh năm 1989) đã bị một nhóm đối tượng hành hung gây chấn thương vùng đầu, hiện chị D. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chồng chị D. là anh H.V.B. (sinh năm 1979) có vay tiền của Nguyễn Hữu Thành, nên tối 11-9, nhóm của Thành đến nhà để đòi tiền. Tại đây, nhóm của Thành không gặp được anh B., nhóm đã hành hung chị D..

Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi "Cố ý gây thương tích", tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.

GIA KHÁNH