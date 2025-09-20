Tạm giữ 1 người trong vụ “tổng tài” ra lệnh hành hung nhân viên quán cà phê

Sáng 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 1 cá nhân.

Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc liên quan tới N.V.T. (27 tuổi), người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài", trong vụ nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy bị hành hung.

Theo đó, người bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, quê tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Long Vũ tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, ngày 17-9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra hồi 14 giờ 32 phút cùng ngày, tại quán cà phê địa chỉ T6 khu đô thị Times City. Cùng với việc cơ quan công an tiếp nhận trình báo, hình ảnh vụ xô xát đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình vì thói hành xử côn đồ, cũng như thái độ ứng xử của một số cá nhân liên quan đến sự việc.

Hình ảnh được cho là Nguyễn Long Vũ đánh nhân viên Ngô Minh Đ.

Công an phường Vĩnh Tuy sau đó nhanh chóng vào cuộc và phối hợp Công an TP Hà Nội điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (nhân viên của quán cà phê).

Hình ảnh Vũ và N.V.T. (phải) tại quán cà phê

Hậu quả, anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Trong khi đó, với hành vi của N.V.T, cơ quan công an xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ.. Cho đến khi T. giơ tay phải lên nói “thôi, thôi”, Vũ dừng lại đi về ghế ngồi. Hành vi này đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

GIA KHÁNH