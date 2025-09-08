Tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa hành hung khách

Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (TPHCM) có nhân sự hành hung khách hàng phải tạm ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Ngày 8-9, đại diện UBND phường Hạnh Thông (TPHCM) cho biết, liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh trên địa bàn, đoàn công tác của Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, xác minh và lập biên bản xử lý.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-9, bà N.T.T.T. (sinh năm 1994, ngụ xã Ea Bhốk, tỉnh Đắk Lắk) đến Công an phường Hạnh Thông trình báo bị hành hung tại Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh.

Ngày 6-9, Công an phường xác minh, bà T. trình bày việc xô xát ngày 3-9 bà bị xây xước ở cổ, hai tay, vai, đau đầu, đồng thời điện thoại và mắt kính bị hư hại. Sau sự việc, bà phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Công an phường đã tiếp nhận và lập hồ sơ điều tra, xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và các hành vi khác (nếu có) để xử lý theo quy định.

Clip lan truyền trên mạng xã hội

Trong sáng 8-9, UBND phường Hạnh Thông tổ chức kiểm tra tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, cùng lúc có đoàn kiểm tra của Sở Y tế TPHCM, do đó kết hợp ghi nhận hoạt động tại đây theo biên bản của Sở Y tế TPHCM.

Kết quả ghi nhận: cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Nha khoa Tuyết Chinh (cấp lần đầu tháng 9-2022), do bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh đại diện pháp luật. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được Sở Y tế TPHCM cấp năm 2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn là bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Bà Chinh cũng có chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp năm 2014.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra nhận định phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo hoạt động về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất được phê duyệt, chưa đảm bảo nhân sự hành nghề có Giấy phép hành nghề/Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký hành nghề tại Sở Y tế.

Vụ xô xát xảy ra tại Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh

Đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc. Đồng thời, phải có văn bản giải trình về hoạt động của cơ sở; cung cấp các hồ sơ giấy tờ còn thiếu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Cơ sở chỉ được đăng tải quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp danh mục kỹ thuật được duyệt.

Cùng với đó, yêu cầu 3 nhân sự tại phòng khám là T.N.H., P.T.T.T. và N.T.L. ngưng ngay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề.

Hiện, Công an phường Hạnh Thông đang tiếp tục xác minh vụ việc theo trình báo của bà T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phối hợp giám sát để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại địa bàn.

Như đã thông tin, mạng xã hội ngày 7-9 lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ bị 1 bác sĩ có hành động hành hung, chửi bới, đập phá tài sản. Qua xác minh, sự việc diễn ra vào ngày 3-9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghĩ (phường Hạnh Thông, TPHCM). Được biết, nạn nhân là bà T., khách hàng cũ của cơ sở nha khoa này. Bà T. cho biết đến phòng khám để hỏi về tình trạng răng. Trong lúc chờ đợi thì bất ngờ bị bà Chinh, chủ cơ sở nha khoa, lao vào tấn công, chửi bới và xúc phạm danh dự. Sau vụ việc, bà T. phải nhập viện điều trị vết thương và đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an khởi tố bà Chinh về các tội danh liên quan.

THU HOÀI - KIẾN VĂN