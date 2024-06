Đoàn đại biểu Công an TPHCM kết thúc chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Ngày 15-6, Đoàn đại biểu Công an TPHCM do Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến công tác tại Hàn Quốc.

Trong chuyến công tác (từ ngày 10 đến ngày 14-6), đoàn đã đến thăm, làm việc với Ban Giám đốc Sở Cảnh sát TP Busan.

Tại đây, 2 bên trao đổi về việc hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ công dân, đảm bảo an ninh, an toàn cho người nước ngoài và du khách, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống và xử lý các tình huống vi phạm giao thông, tai nạn giao thông.

Thượng tướng Woo Chul Mun, Giám đốc Sở Cảnh sát TP Busan, cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kiều dân 2 nước hết sức quan trọng. Vì thế, Sở Cảnh sát TP Busan sẽ kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM trong công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm có xu hướng ngày càng tăng như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy.

Đoàn đại biểu Công an TPHCM thăm, làm việc với Sở Công an TP Busan

Thiếu tướng Mai Hoàng bày tỏ hy vọng thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã tham quan và trải nghiệm hệ thống an ninh tiên tiến, trung tâm thông tin chỉ huy, trung tâm điều khiển giao thông và phòng phân tích chứng cứ đa chức năng của Sở Cảnh sát TP Busan.

Đoàn cũng đến thăm Sở Cảnh sát Quận Haeundae, Đồn Cảnh sát Jung Dong - nơi có đông công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc...

Đoàn đại biểu Công an TPHCM thăm, làm việc với Sở Cảnh sát Quận Haeundae

Tại các buổi làm việc, đoàn đã trao đổi với phía bạn kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, cùng công nghệ kỹ thuật và trang thiết bị nghiệp vụ được phía bạn sử dụng.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM tặng quà lưu niệm đến ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan - Gyeongnam

Ngoài ra, đoàn đã đến thăm, gửi lời cảm ơn của Ban Giám đốc Công an TPHCM đến ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan - Gyeongnam. Công an TPHCM ghi nhận và trân trọng những đóng góp của ngài Tổng Lãnh sự danh dự trong việc đặt nền móng, duy trì và vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Công an TPHCM và Sở Cảnh sát TP Busan trong 10 năm qua.

Đến nay, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã thiết lập 8 cặp cơ chế hợp tác hữu nghị giữa công an một số địa phương. Trong đó, mối quan hệ giữa Công an TPHCM và Sở Cảnh sát TP Busan được coi là hình mẫu cho việc hợp tác có hiệu quả và thực chất. Các đơn vị trao đổi thông tin nghiệp vụ cảnh sát và phòng chống tội phạm Năm 2024 là năm đánh dấu kỷ niệm 10 năm công an 2 đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ về nghiệp vụ cảnh sát và phòng chống tội phạm. Trong 10 năm qua, mối quan hệ giữa Công an TPHCM và Sở Cảnh sát TP Busan ngày càng phát triển. Một trong những kết quả tiêu biểu, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đơn vị là việc Dự án lắp đặt trường bắn điện tử tại Công an TPHCM được đưa vào sử dụng vào tháng 4-2023. Đây là dự án do Sở Cảnh sát TP Busan đề xuất thực hiện.

CHÍ THẠCH