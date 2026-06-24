Đoàn đại biểu TPHCM thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Trong khuôn khổ Chương trình Lãnh đạo Tiềm năng Việt Nam 2.0 tại Singapore , chiều 24-6, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng đoàn, đến thăm và chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Đoàn đại biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán đã luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác của TPHCM triển khai hiệu quả chương trình học tập, nghiên cứu tại Singapore.

Đồng chí cho biết, Chương trình Lãnh đạo Tiềm năng Việt Nam 2.0 được tổ chức với nhiều chuyên đề chuyên sâu về quản trị quốc gia, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, giao thông đô thị và phát triển bền vững.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy quản trị và hoạch định chính sách của đội ngũ cán bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cũng chia sẻ khái quát về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Singapore thời gian qua, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục là cầu nối, đồng hành cùng các địa phương, trong đó có TPHCM thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

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CHÂU VŨ