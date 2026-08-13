Lãnh đạo TPHCM tiếp Đại sứ Israel chào từ biệt

Ngày 13-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Trần Văn Bảy chúc mừng Đại sứ Yaron Mayer kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ Yaron Mayer, hai nước đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do (VIFTA), tạo nền tảng quan trọng giúp các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, kết nối, học hỏi các mô hình thành công của Israel như nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo và an ninh mạng.

Thông tin về định hướng phát triển địa phương, đồng chí Trần Văn Bảy cho biết sau sáp nhập, TPHCM có quy mô dân số trên 14 triệu người với không gian đô thị mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thành phố kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả với các cơ quan, doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Israel.

Đồng chí Trần Văn Bảy mong muốn dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực cho TPHCM trong các lĩnh vực đang có nhu cầu và Israel có thế mạnh phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Cảm ơn lãnh đạo TPHCM dành thời gian đón tiếp, Đại sứ Yaron Mayer khẳng định Israel luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam và TPHCM trong đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng và an ninh mạng.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai bên còn lớn, Đại sứ Yaron Mayer cho biết nhiều doanh nghiệp Israel quan tâm thị trường TPHCM.

Đồng ý với đề xuất mở rộng hợp tác của TPHCM, Đại sứ cho biết sẽ thí điểm một số mô hình hợp tác hiệu quả trước khi nhân rộng, đồng thời tăng cường kết nối khu vực tư nhân nhằm đưa quan hệ thương mại - đầu tư phát triển tương xứng với tiềm năng.

PHƯƠNG NAM