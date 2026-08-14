Cuba tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro

Ngày 13-8, tại thủ đô La Habana, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel dự lễ kỷ niệm chính trị - văn hóa nhân 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro, đồng thời bế mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ I “Fidel: Di sản và Tương lai”.

Hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro tại La Habana. Ảnh: EFE

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Raúl Castro Ruz.

Theo kênh Tele Sur, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tái khẳng định giá trị và tầm vóc trong tư tưởng, di sản của Lãnh tụ Fidel Castro; nhấn mạnh di sản của ông thuộc về những người đang đấu tranh chống bất công trên toàn thế giới.

Chủ tịch Cuba cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Lãnh tụ Fidel Castro tiếp tục là nguồn định hướng cho các cuộc đấu tranh hiện tại và tương lai.

Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel tại buổi lễ kỷ niệm tại La Habana. Ảnh: EFE

Ông Miguel Díaz-Canel nhắc lại bài viết của Lãnh tụ Fidel Castro đăng ngày 13-8-2016, trong đó đề cập tình yêu đối với thiên nhiên, khoa học, lịch sử dân tộc từ thời thơ ấu, cũng như tinh thần cảnh giác trước sức ép từ Mỹ.

Đánh giá cao Hội thảo Quốc tế “Fidel: Di sản và Tương lai”, Chủ tịch Cuba biểu dương Trung tâm Fidel Castro Ruz và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức sự kiện với sự tham dự của 1.500 đại biểu đến từ 63 quốc gia.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: ACN

Buổi lễ khép lại với phần tái hiện những kỷ niệm thời tuổi trẻ của Lãnh tụ Fidel Castro và chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm ngày sinh của ông.

Dịp này, Khu di tích lịch sử Birán (tỉnh Holguín), nơi gắn với tuổi thơ của Lãnh tụ Fidel Castro, trở thành một trong những điểm chính của chuỗi hoạt động kỷ niệm. Hoạt động trồng cây tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro tại tỉnh Holguín. Ảnh: ACN Từ ngày 12-8, tại Birán diễn ra hội trại thanh niên với sự tham gia của 100 đoàn viên tiêu biểu cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ Cuba. Các hoạt động chính trị - văn hóa tại đây cũng thu hút đông đảo người dân và các đoàn đại biểu quốc tế đến từ Italy, Bồ Đào Nha, Chile và Puerto Rico.

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