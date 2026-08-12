Kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Chiều 12-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đến chào xã giao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Singapore Rajpal Singh, chiều 12-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Bộ Ngoại giao, Thủ tướng chúc mừng ông Rajpal Singh được bổ nhiệm làm Đại sứ Singapore tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ với nhiều triển vọng hợp tác mới; khẳng định Singapore tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Singapore Rajpal Singh, chiều 12-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng, động lực trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị Singapore ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, hướng tới 30 VSIP (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore) trong năm 2026; sớm triển khai kết nối VNeID và SingPass.

Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, trao đổi tín chỉ carbon, chính phủ số, thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu quốc gia, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Singapore đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Singapore Rajpal Singh, chiều 12-8. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất và các sự kiện lớn trong năm 2027, khi Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC; đồng thời cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa 2 nước.

Đại sứ Singapore Rajpal Singh tại buổi tiếp chiều 12-8. Ảnh VIẾT CHUNG

Đại sứ Rajpal Singh khẳng định sẽ tích cực làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới; nhấn mạnh Singapore rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ cũng nhận xét, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, trong đó có kết nối công nghệ, phát triển VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học - công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch, đô thị bền vững, trung tâm tài chính quốc tế và thành phố thông minh.

Đại sứ Rajpal Singh cho biết Singapore trông đợi Đối thoại Chiến lược Singapore - Việt Nam lần thứ nhất, coi đây là bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động nhân dân Singapore, cũng như quan hệ hai nước.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chào từ biệt. Ảnh: THANH HOA

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LÂM NGUYÊN