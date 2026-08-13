Chính trị

Đối ngoại

Rực rỡ hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro trên tòa nhà trung tâm TPHCM

SGGPO

Tối 13-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại TPHCM và Công ty TNHH Đầu tư Marina Center trình chiếu hình ảnh quốc kỳ hai nước Việt Nam - Cuba, các hình ảnh về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước cùng hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro trên màn hình LED cỡ lớn của tòa nhà Marina Central (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn), trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày 13-8 đến 0 giờ ngày 14-8 (ảnh).

Hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro và quốc kỳ Cuba cùng quốc kỳ Việt Nam trên màn hình LED tòa nhà Marina Central
Hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro và quốc kỳ Cuba cùng quốc kỳ Việt Nam trên màn hình LED tòa nhà Marina Central

Đây là hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Cuba Fidel Castro (13-8-1926 - 13-8-2026). Sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng, góp phần tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của lãnh tụ Fidel Castro; đồng thời là dịp để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam và Cuba, tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

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THỤY VŨ

Từ khóa

Fidel Castro Chủ nghĩa quốc tế Lãnh tụ Cuba Tình đồng chí Thủy chung LED Quan hệ hữu nghị

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