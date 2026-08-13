Rực rỡ hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro trên tòa nhà trung tâm TPHCM

Tối 13-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại TPHCM và Công ty TNHH Đầu tư Marina Center trình chiếu hình ảnh quốc kỳ hai nước Việt Nam - Cuba, các hình ảnh về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước cùng hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro trên màn hình LED cỡ lớn của tòa nhà Marina Central (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn), trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày 13-8 đến 0 giờ ngày 14-8 (ảnh).