Doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên chuyển đổi kép để bứt phá

Ngày 29-5, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên trước biến động kinh tế thế giới và xu hướng chuyển đổi xanh”.

Hội nghị thu hút đông đảo doanh nghiệp trong khu vực tham dự

Hội nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên (VCCI Miền Trung – Tây Nguyên) phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI miền Trung – Tây Nguyên nhận định, cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt với môi trường kinh doanh hoàn toàn khác biệt khi biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát trở thành “bình thường mới”.

Dù niềm tin vào sự phục hồi đã thẩm thấu, nhưng thực tế khảo sát 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự phục hồi chưa bứt phá: có đến 62,8% doanh nghiệp dù kỳ vọng tăng doanh thu nhưng vẫn chọn giải pháp “giữ nguyên quy mô”, do lo ngại chi phí đầu vào và khó khăn trong tiếp cận nguồn lực.

“Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà là yêu cầu hiện tại, là giấy thông hành để doanh nghiệp tham gia thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp đi chậm sẽ mất lợi thế cạnh tranh và ngược lại, những đơn vị tiên phong sẽ mở ra cơ hội bứt phá rất lớn”, ông Nguyễn Tiến Quang nói.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực chia sẻ giải pháp đối với doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP đầy khát vọng ≥10% cho giai đoạn 2026-2030, cần thực hiện một cuộc cải cách lớn nhằm dịch chuyển mô hình tăng trưởng từ dựa vào "lượng" sang tập trung vào "chất" và bền vững, nâng cao sự đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp thông qua 5 trụ cột then chốt: KHCN và đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, hiệu quả thị trường, hạ tầng và thể chế…

Trong kỷ nguyên mới này, doanh nghiệp không chỉ cần chủ động thực hiện "chuyển đổi kép" giữa xanh hóa và số hóa mà còn phải đa dạng hóa toàn diện từ thị trường, đối tác đến chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng lực tự chủ và nội lực.

Đặc biệt, việc nắm bắt kịp thời các đạo luật mới như Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), Luật Công nghiệp công nghệ số cùng với việc xây dựng năng lực lãnh đạo theo mô hình "5Ts" (Tiền – Tâm – Tầm – Tài – Tốc) sẽ là những yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp hóa giải thách thức, tận dụng cơ hội để vươn mình mạnh mẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thích ứng. Đà Nẵng cam kết đóng vai trò dẫn dắt bằng cách triển khai đồng bộ các giải pháp về năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và logistics xanh. Việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh không chỉ là nhiệm vụ riêng của TP Đà Nẵng mà còn nhằm tạo ra sức bật cạnh tranh chung cho toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

XUÂN QUỲNH