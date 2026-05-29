Thu hút vốn FDI năm 2026 của TPHCM sắp về đích: Khẳng định điểm đến hấp dẫn

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng tính đến thời điểm này, mục tiêu đó sắp về đích. Đây là tín hiệu tích cực đối với kinh tế TPHCM khi đang trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế.

Liên tiếp đón dự án “khủng”

Theo Sở Tài chính TPHCM, quý 1-2026, TPHCM thu hút FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 220% so với quý 1-2025; quý 2-2026 dự kiến thu hút thêm khoảng 8,9 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu thu hút 11 tỷ USD trong năm 2026. Trong đó, đến hết tháng 4, TPHCM đã thu hút đạt 3,3 tỷ USD. Quý 3 và quý 4-2026, phấn đấu thu hút thêm 2 tỷ USD.

Kỹ thuật viên vận hành và kiểm tra linh kiện điện tử tại nhà máy Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong đó, số dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 644 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 800 triệu USD; 65 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư, tăng gần 272 triệu USD. TPHCM cũng chấp thuận 641 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương gần 2,3 tỷ USD.

Một số dự án “khủng” được ghi nhận là dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng mức đầu tư 4,9 tỷ USD. Đây là dự án do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (doanh nghiệp thành viên của hãng tàu MSC - hãng tàu lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Thụy Sĩ) liên danh thực hiện, vừa được trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư trong tháng 4. Tiếp đó là các dự án như dự án Nhà Bè Metrocity GS với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 2,2 tỷ USD; dự án Khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 1,2 tỷ USD; dự án Trung tâm Dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,1 tỷ USD...

Ở góc độ nhà đầu tư, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khẳng định sự tin tưởng vào các chính sách thu hút đầu tư mới của TPHCM. Ông Kume Kunihide, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH) cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn xem Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, là điểm đến đầu tư hàng đầu.

Trái ngọt từ chính sách

Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh, là cơ quan tham mưu chính cho lãnh đạo thành phố về thu hút vốn FDI, sở đã ban hành kế hoạch thu hút vốn FDI năm 2026 từ tháng 3-2026. “Có kế hoạch chi tiết, khâu triển khai thực hiện nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo thành phố cũng như các sở ngành liên quan. Nhờ đó, các chủ trương đầu tư, xin ý kiến, lấy ý kiến sở ngành nhanh gọn, tốc độ giải quyết rất nhanh. Nhiều dự án được đẩy nhanh thủ tục, giải quyết trong vòng 1 tháng với giá trị đầu tư rất lớn”, ông Thảnh nói.

Công nhân lắp ráp thiết bị điện tử của nhà máy Datalogic Việt Nam - doanh nghiệp FDI tại Khu Công nghệ cao TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, TPHCM sẽ ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược sở hữu công nghệ nguồn, công nghệ lõi và năng lực quản trị hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, cảng biển, công nghiệp hỗ trợ, tài chính quốc tế và tăng trưởng xanh. Công tác xúc tiến đầu tư cũng được đổi mới theo hướng bám sát từng thị trường, nhóm nhà đầu tư và từng dự án cụ thể, đồng thời tăng cường hỗ trợ sau xúc tiến để nâng tỷ lệ chuyển hóa từ quan tâm sang đầu tư thực tế. Thành phố cũng đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước để hình thành chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu ứng lan tỏa của dòng vốn ngoại.

Theo Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM Nguyễn Kỳ Phùng, thu hút vốn FDI của Khu Công nghệ cao TPHCM thời gian qua rất tích cực. Đó là kết quả rất lớn của cơ chế “thủ tục đầu tư đặc biệt” mà TPHCM áp dụng nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút dòng vốn đầu tư dồi dào vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Trong khi đó, theo bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC), việc duy trì nhiều lợi thế nổi bật về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp, hạ tầng logistics, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối quốc tế... là những yếu tố cơ bản để TPHCM thu hút FDI thời gian qua. Vì vậy, trong thời gian tới, cùng với việc triển khai các cơ chế đặc thù và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, bà Cao Thị Phi Vân tin tưởng TPHCM tiếp tục là điểm đến chiến lược của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

KHÁNH CHÂU