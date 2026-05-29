Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Ngày 29-5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin về việc sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục về thuế liên quan đến hộ kinh doanh.

Theo đó, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Năm thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm: khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế; khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác; hoàn nộp thừa các loại thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có bất động sản cho thuê.

Theo phụ lục kèm theo quyết định số 1272/QĐ-BTC, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý thuế do cơ quan thuế cơ sở hoặc cơ quan thuế tỉnh, thành phố trực tiếp giải quyết tùy từng thủ tục cụ thể.

Việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính nhằm đồng bộ với các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-5.

LƯU THỦY