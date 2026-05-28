VN-Index giảm liên tiếp phiên thứ 3

VN-Index mất gần 11 điểm và số cổ phiếu giảm trên thị trường gấp hơn 2,5 lần số cổ phiếu tăng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 28-5 rung lắc mạnh trong bối cảnh dòng tiền suy yếu. Biên độ dao động của VN-Index trong phiên tới 25: tăng 8 điểm, sau đó quay về giảm gần 17 điểm trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên còn giảm 11 điểm.

Thị trường bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Nếu không có lực kéo từ VHM với mức tăng trần, đóng góp gần 9 điểm cho VN-Index, chỉ số có thể đã giảm sâu hơn đáng kể.

Ngoài VHM, một số cổ phiếu vốn hóa lớn còn giữ được sắc xanh, góp phần giữ cho VN-Index đỡ giảm sâu cần kể đến là: VRE, BSR, KDC, GAS, VNM, MSB, PNJ, VPL, VDS…

Còn lại hầu hết các nhóm cổ phiếu chính trên thị trường như tài chính (ngân hàng, chứng khoán), bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng, nguyên vật liệu… đồng loạt giảm. Trong đó, nhóm "cổ phiếu Vua" chịu áp lực bán lớn nên giảm khá sâu sau nhịp tăng tích cực ở phiên trước: HDB giảm 3,18%, TCB giảm 3,12%, VPB giảm 2,67%, VCB giảm 2,18%, TPB giảm 2,15%, EIB giảm 2,73%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,76 điểm (0,52%) còn 1.863,67 điểm với đến 217 mã giảm, chỉ còn 89 mã tăng và 62 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục tăng 3,33 điểm (1,18%) lên 285,56 điểm với 47 mã tăng, 78 mã giảm và 58 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 19.500 tỷ đồng, giảm 2.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng 20.400 tỷ đồng, giảm 4.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 6 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 113 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HDB hơn 119 tỷ đồng, FPT gần 73 tỷ đồng và SHB gần 67 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN