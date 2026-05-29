Xăng E10 bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cho động cơ

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM vừa cung cấp thông tin cho biết, xăng sinh học E10 đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn đối với động cơ xăng.

Khách đổ xăng sinh học E10 tại cửa hàng Petrolimex, phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Theo lộ trình tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì trên toàn quốc sẽ bắt buộc phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho các phương tiện dùng động cơ xăng.

Xăng E10 là hỗn hợp giữa xăng không chì và ethanol nhiên liệu, với hàm lượng ethanol chiếm từ 8%-10% theo thể tích.

Khách đổ xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex thuộc phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trước khi triển khai diện rộng, Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp các đơn vị chuyên ngành, trong đó có Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, nghiên cứu, đánh giá về tính an toàn cũng như khả năng tương thích của E10 với các dòng động cơ đang lưu hành tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BKHCN, quy định chi tiết các chỉ tiêu kỹ thuật như hàm lượng ethanol, oxy… theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN và tiêu chuẩn quốc tế ASTM, nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu khi đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, từ ngày 1-8-2025, các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex và PVOIL đã triển khai thí điểm xăng E10 trên thị trường. Sau gần 1 năm áp dụng, cơ quan quản lý chưa ghi nhận phản ánh hoặc khiếu nại liên quan chất lượng loại nhiên liệu này. Việc khảo sát, đánh giá thị trường vẫn được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, duy trì thường xuyên.

Khách đổ xăng sinh học E10 tại cây xăng PVOIL trên đường Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM). Ảnh: THI HỒNG

Tại TPHCM, công tác quản lý xăng E10 được phân công rõ giữa các đơn vị. Trong đó, Sở Công thương phụ trách hoạt động thương mại, nguồn cung và giá cả; Sở Khoa học và Công nghệ, trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đảm nhiệm kiểm soát tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, chuyển đổi sang xăng E10 là xu hướng tất yếu, đã được nhiều quốc gia áp dụng. Việt Nam cũng có nền tảng thuận lợi để triển khai nhờ kinh nghiệm sử dụng xăng E5 trong nhiều năm qua.

THI HỒNG