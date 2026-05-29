Việt Nam - Singapore: Mở rộng hợp tác công nghệ và tăng trưởng xanh

Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29-5 đến ngày 31-5 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu. Từ nền tảng hợp tác trong thời gian qua, Việt Nam và Singapore đang hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo.

VSIP - dấu ấn hợp tác kinh tế

Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Singapore không chỉ là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam mà còn là hình mẫu hợp tác chiến lược hiệu quả trong ASEAN.

Các hãng vận tải Singapore hoạt động tại cảng container quốc tế Việt Nam VICT, phường Tân Thuận, TPHCM. ẢNH: QUANG PHÚC

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục là điểm sáng nổi bật, khi “Đảo quốc sư tử” luôn nằm trong nhóm các quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam, với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỷ USD. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, Singapore dẫn đầu về vốn FDI cấp mới vào Việt Nam với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trước đó, trong năm 2025, hai nước đã đạt cột mốc kỷ lục về kim ngạch thương mại song phương, trị giá hơn 31,3 tỷ USD, tăng gần 25% so với năm 2024.

Một trong những thành công nhất về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Singapore là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), từng được lãnh đạo hai nước nhấn mạnh là “ngọn hải đăng” của quan hệ song phương và là biểu tượng sinh động cho hợp tác, kết nối kinh tế hiệu quả. Từ dự án VSIP đầu tiên được triển khai tại Bình Dương trước đây (nay là TPHCM) vào năm 1996, đến nay, VSIP đã có hơn 20 khu công nghiệp tại 15 tỉnh, thành phố. Trong đó, tại Bắc Ninh đã có 2 khu công nghiệp VSIP, thu hút hàng trăm dự án đầu tư trong và ngoài nước. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, tỉnh Bắc Ninh đang có 236 dự án của Singapore còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 18 tỷ USD và đang mong muốn tiếp tục phát triển VSIP thứ 3.

Đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, Singapore muốn nâng tầm quan hệ kinh tế với hai ưu tiên cốt lõi là không gian kỹ thuật số và phát triển xanh, bền vững. Trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ có một diễn đàn kết nối công nghệ đặc biệt nhằm kết nối các doanh nghiệp kỹ thuật số hai nước và ký kết các thỏa thuận, dự án mới.

Tương tự, tại tỉnh Nghệ An, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 91%. Cuối tháng 5, địa phương này tiếp tục chấp thuận dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 do VSIP Nghệ An đầu tư, với tổng vốn gần 688 tỷ đồng. Địa phương cũng đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho VSIP Nghệ An 3.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình cũng chấp thuận chủ trương đầu tư để VSIP thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghệ cao Hà Nam với quy mô 628ha, tổng vốn đầu tư gần 5.990 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng hồi tháng 4, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định sẽ nâng cấp mạng lưới này, hướng tới mục tiêu nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên con số 30 ngay trong năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm thương hiệu này hiện diện ở Việt Nam. Cùng với VSIP, các tập đoàn lớn như CapitaLand Group cũng liên tục mở rộng sự hiện diện với hàng loạt dự án nhà ở, khu phức hợp quy mô tại Hà Nội và TPHCM…

Thúc đẩy hợp tác về công nghệ cao và năng lượng xanh

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm của chuyến thăm lần này là thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào chiều sâu. Hai bên cùng kỳ vọng mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, đô thị thông minh, kinh tế số, chính phủ số và chuyển đổi xanh. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam. Cụ thể, các sáng kiến kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo như “Tech Connect” được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng mới cho kết nối hợp tác hiệu quả, sâu rộng giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhận định, Singapore là một trung tâm hàng đầu về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, nhiều quỹ đầu tư của Singapore đã mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam. Những lĩnh vực như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ không gian đang được cả Việt Nam và Singapore cùng quan tâm. Bên cạnh đó, an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh cũng là bài toán cốt lõi mà hai bên đang tìm lời giải chung. Hiện nay, dự án hợp tác điện gió ngoài khơi giữa Việt Nam và Singapore đang được thúc đẩy triển khai nhằm đa dạng hóa nguồn cung và hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

MINH DUY - HOÀNG SƠN