ĐBSCL: Giá sầu riêng tăng trở lại

Sau thời gian giảm sâu, giá sầu riêng tại Vĩnh Long và nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng trở lại, bình quân tăng 10.000 – 15.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây nhỉnh hơn so với tuần trước

Theo đó, những ngày gần đây, tại các vùng trồng sầu riêng trọng điểm ở Đồng Tháp, Vĩnh Long… thương lái bắt đầu thu mua sôi động hơn sau giai đoạn thị trường trầm lắng.

So với tuần trước, giá sầu riêng tăng 10.000 – 15.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, sầu riêng Ri6 loại đẹp hiện được thương lái thu mua ở mức 45.000-60.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000-15.000 đồng/kg so với tuần trước. Đối với giống Monthong (Dona), giá dao động từ 70.000-85.000 đồng/kg tùy chất lượng và khu vực.

Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Mách, một hộ trồng sầu riêng nhiều năm, cho biết giá sầu riêng cải thiện cũng giúp bà con bớt áp lực hơn trước. Tuy nhiên, mức giá hiện nay vẫn chưa cao so với chi phí đầu tư.

“Giá tăng trở lại cũng là tín hiệu phấn khởi cho nhà vườn, nhưng thực tế lợi nhuận chưa đáng bao nhiêu. Bà con vẫn mong thị trường ổn định hơn để yên tâm chăm sóc vườn cây”, ông Mách chia sẻ.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết, giá sầu riêng tăng trở lại chủ yếu do tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt là hoạt động thu mua phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động liên kết vùng nguyên liệu, siết chặt quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng để đáp ứng yêu cầu thị trường. Theo ông Lợi, dù mức tăng chưa nhiều nhưng đây là tín hiệu đáng mừng sau thời gian dài giá sầu riêng giảm mạnh. Tuy nhiên, người dân vẫn cần chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng trái và mã số vùng trồng để giữ ổn định đầu ra.

TÍN HUY