Chiều 29-5: Giá vàng giảm 1,5 - 1,8 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều nay 29-5 đã rút ngắn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới gần 2 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 - 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 155 - 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 155,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ ngày 29-5 (giờ Việt Nam) lên 4.514,24 USD/ounce, tăng gần 8 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,4 – 14,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

