Doanh nghiệp Việt Nam: Đẩy mạnh quảng bá tại WorldFood Moscow 2025

Hội chợ quốc tế WorldFood Moscow lần thứ 34 vừa khai mạc tại Trung tâm Crocus Expo ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Diễn ra từ nay đến ngày 19-9, đây là một trong những sự kiện thương mại thực phẩm - đồ uống lớn nhất nước Nga, đóng vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ.

Theo ban tổ chức, có hơn 1.100 doanh nghiệp và nhà trưng bày từ hơn 30 quốc gia cùng khoảng 60 khu vực của Nga tham gia triển lãm thực phẩm WorldFood Moscow 2025, trong đó có sự tham gia của 65 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Lượt khách tới triển lãm dự kiến lên tới khoảng 22.500 người.

Gian hàng của TPHCM tại WorldFood Moscow 2025. Ảnh: TRÍ DŨNG

Các sản phẩm giới thiệu tại WorldFood Moscow năm nay vô cùng đa dạng về mẫu mã và cả mang đậm tính địa phương, từ những nông sản truyền thống cho đến những sản phẩm chế biến phù hợp với nhịp sống hiện đại. Các gian hàng Việt Nam, đặc biệt là khu trưng bày do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức, trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Các doanh nghiệp mang đến nhiều sản phẩm như rau củ quả nhiệt đới, trái cây tươi và đông lạnh, cà phê, hạt điều, thủy sản, cùng các sản phẩm chế biến từ thịt. Các sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm hữu cơ đã gây ấn tượng mạnh tại triển lãm.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực nông sản - thực phẩm vốn đã có nền tảng tốt đẹp. Sự kiện WorldFood Moscow chính là nhịp cầu giúp doanh nghiệp Việt Nam củng cố mối quan hệ này. Thông qua các cuộc gặp gỡ B2B tại hội chợ, nhiều thỏa thuận giao thương được thúc đẩy, mở ra cơ hội đưa hàng Việt hiện diện nhiều hơn tại thị trường Nga. Đại diện Công ty Vissan cho biết, dù mới tiếp cận thị trường Nga, nhưng qua triển lãm, công ty đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ đối tác nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên phân phối thực phẩm chế biến sẵn và nhà hàng Á - Âu. Đây được xem là tiền đề cho những hợp tác xuất khẩu trong tương lai gần.

Theo đánh giá từ ITPC và doanh nghiệp, việc tham gia WorldFood Moscow những năm gần đây đã mang lại kết quả rõ rệt. Nhiều đơn vị Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, tiến tới hợp đồng xuất khẩu thực tế với đối tác Nga. Trái cây đông lạnh và hạt điều là những ngành hàng điển hình, đã xuất hiện trong kệ hàng của một số hệ thống phân phối lớn tại Moscow, được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị Elena Petrova, một khách tham quan đến từ Moscow, chia sẻ sau khi ghé gian hàng Việt Nam: “Tôi từng biết đến cà phê và hạt điều Việt Nam, nhưng lần này tôi thật sự ấn tượng với các món ăn chế biến sẵn như lạp xưởng, chả giò. Hương vị rất đặc biệt. Tôi nghĩ sản phẩm này sẽ được nhiều gia đình Nga yêu thích”.

Trong bối cảnh Nga ngày càng mở rộng nhập khẩu từ khu vực châu Á, việc doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia các hội chợ quốc tế như WorldFood Moscow, là bước đi chiến lược, không chỉ giúp quảng bá hình ảnh sản phẩm Việt mà còn mở ra cơ hội đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối lâu dài.

