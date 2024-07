Doanh số bán đĩa nhạc vật lý tăng tại Anh

Taylor Swift, Billie Eilish và Dua Lipa nằm trong số những nghệ sĩ có doanh số bán đĩa vật lý cao nhất, vì các bản sao đĩa than vẫn tiếp tục được ưa chuộng.

Theo số liệu thống kê mới từ Official Charts Company cho thấy, doanh số bán đĩa nhạc vật lý tăng 3,2% trong nửa đầu năm 2024, với 8.044.760 bản được bán ra tại Vương quốc Anh. Đây là lần đầu tiên số liệu tăng lên kể từ khi trào lưu phát trực tuyến bắt đầu vào năm 2004.

Sự hồi sinh của đĩa than. Ảnh: MUSIC WEEK

Theo Music Week, định dạng được yêu thích này đã chứng kiến ​​nhu cầu tăng trưởng liên tục trong gần hai thập kỷ, bao gồm người tiêu dùng trẻ tuổi và đa dạng hơn, người yêu nhạc phát trực tuyến và cũng thích sở hữu âm nhạc yêu thích của họ ở định dạng vật lý. Ngoài Vương quốc Anh, đĩa than đang ở vị thế mạnh so với đĩa CD ở Pháp và Mỹ. Mặc dù tăng ấn tượng, nhưng sự bùng nổ của đĩa than vẫn chưa qua được đĩa CD - vẫn đang là định dạng thống trị về mặt đơn vị.

KHÁNH HƯNG