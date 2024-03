Cụ thể, trong tháng 2, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 9.271 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động lưu trú giảm 22,1% so với tháng trước và tăng 27,9% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động dịch vụ ăn uống giảm 9,6% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 19.751 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

