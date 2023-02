Độc đáo Lễ hội Làm Chay

Sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Làm Chay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6-2 (tức từ ngày 14 - 16 tháng Giêng năm Quý Mão 2023) tại Đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Theo UBND thị trấn Tầm Vu, Lễ hội Làm Chay năm 2023 được tổ chức với mục đích bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo; tôn vinh công đức to lớn của các anh hùng trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Qua đó, tuyên truyền, quảng bá các giá trị khu di tích, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thực hiện, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại khu di tích.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban tổ chức đã có kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông an toàn và thông suốt, an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực các di tích. Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp mê tín dị đoan, lợi dụng tâm linh trục lợi cá nhân.

Tại ngôi đình cổ Tân Xuân, Lễ hội Làm Chay diễn ra với phần cúng tế, cầu nguyện cho “Mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an”, cầu siêu cho các chí sĩ yêu nước, các anh hùng liệt sĩ, người quá cố, tổ chức với ý nghĩa tôn vinh các giá trị thuần phong mỹ tục, tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân có công khai phá, mở mang và phát triển vùng đất này.

“Dù ai mua bán bộn bề

Làm Chay mười sáu nhớ về Tầm Vu”.

Câu ca dao xưa như lời nhắc nhở những người con xa xứ trở về khi Lễ hội Làm Chay đến. Bởi, đây là lễ hội truyền thống độc đáo, mang nét đẹp văn hóa dân gian, đậm tính cộng đồng của người Tầm Vu hơn 100 năm nay. Lễ hội có ý nghĩa cầu an cho người sống, cầu siêu cho người chết và cầu mong một năm “Phong điều vũ thuận, quốc thái dân an”.

Lễ hội Làm Chay sẽ khai mạc lúc 15 giờ 30 ngày 5-2 và 24 giờ 00 ngày 6-2, gồm: Lễ tất đăng đàn chuẩn tế; xô giàn, phát lộc...