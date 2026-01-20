Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương chính sách lớn

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuối phiên họp sáng 20-1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Đoàn kết thống nhất, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức

Báo cáo nêu rõ bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế thế giới suy giảm, xung đột, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo phức tạp hơn; dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt xảy ra dồn dập trong nước, gây nhiều thiệt hại nặng nề, nhiều tồn tại, tích tụ qua một thời gian dài, chậm được khắc phục… Nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước có nhiều biến động, đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

“Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc, bám sát quan điểm, đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc”, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng chí Trần Cẩm Tú nhận định, ngay sau Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học và hiệu quả; đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, các quy định về thế hệ điều lệ Đảng và nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng.

“Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, đã lãnh đạo chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương chính sách lớn; thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với đổi mới tư duy, phát triển quốc gia, kinh tế phát triển, phục vụ nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mới”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Đặc biệt, theo Thường trực Ban Bí thư, lần đầu tiên, chúng ta đã hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cấp tỉnh không phải là người địa phương. Công tác rà soát, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện kịp thời.

Về lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng có tính chiến lược, tập trung vào 10 nội dung cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thực hiện nhiều giải pháp, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và an sinh xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên…

Đánh giá chung về ưu điểm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua.

Đại biểu dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn nhiều thách thức

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng thẳng thắn nhận định, việc lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng vẫn còn những mặt hạn chế; có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong một số lĩnh vực vẫn chưa đồng bộ; nhiều yếu kém, bất cập tồn đọng kéo dài chưa được xử lý kịp thời, triệt để. Hệ thống thể chế có mặt chưa đồng bộ, vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường vẫn còn hạn chế; tăng trưởng kinh tế vẫn dưới mức tiềm năng, trong khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao.

Đại biểu dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu Đại hội XIII đề ra; việc đổi mới phong cách làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, năng lực dự báo tình hình, tư duy và tầm nhìn vẫn còn những hạn chế nhất định.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một số đồng chí ủy viên Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu bản lĩnh, không gương mẫu trong công tác và cuộc sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, sức chiến đấu của Đảng. "Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Những bài học quan trọng

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng.

Theo đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của đất nước; thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bám sát đường lối, chủ trương của Đại hội XIII, quy chế làm việc và chương trình toàn khóa để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn; nêu cao tinh thần gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu là bài học quý giá tiếp theo. Tầm nhìn định hướng chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, cùng sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, là nhân tố quyết định thành công.

Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp; nhất quán về chiến lược nhưng linh hoạt về sách lược; không ngừng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận kịp thời, sắc bén, minh bạch; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, gây tác động tiêu cực đến sự phát triển. Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, trong giai đoạn tới, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ bám sát định hướng phát triển, kế thừa kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra và giám sát.

"Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

ANH THƯ - PHAN THẢO