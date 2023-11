Cô Tracey Cheshire ở TP Wodonga mang theo 2 túi lớn vỏ lon và chai đến trạm thu đổi. “Tôi mở Facebook và quảng cáo về chương trình hiện lên. Số tiền đổi được này tôi sẽ chuyển vào tài khoản câu lạc bộ xã hội nơi tôi làm việc”, Tracey cho biết. Từ đầu tháng 11, chính quyền bang Victoria bắt đầu triển khai chương trình đổi rác tái chế lấy tiền với mục tiêu giảm 50% lượng rác thải của bang này.

Theo đó, cư dân của bang có thể mang vỏ lon, chai, hộp đựng đồ uống đủ điều kiện tái chế đến các điểm thu gom để nhận 10 cent/vỏ. Người dân có thể tham khảo xem những loại rác nào đủ điều kiện để nhận hoàn tiền qua trang web của chương trình. Họ có thể chọn hình thức nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng, nhận phiếu giảm giá khi mua hàng, hoặc có thể quyên góp số tiền này cho một tổ chức từ thiện hoặc nhóm cộng đồng có liên kết với chương trình.

Sau khi được thu gom, rác sẽ được phân loại rồi được gửi đến các trung tâm tái chế, biến những thứ bỏ đi thành những món đồ sử dụng mới. Giám đốc Exchange Depot, ông Damien Woolford, chịu trách nhiệm vận hành các điểm thu đổi ở khu vực Đông Bắc bang Victoria, cho hay, với quy trình đơn giản này, mọi thứ rác thải làm từ nhôm, nhựa, thủy tinh hoặc polyethylene đều được tái chế một cách dễ dàng. “Nhiều câu lạc bộ thể thao ở bang khác đã tham gia chương trình để gây quỹ mua đồng phục và thiết bị, dụng cụ mới hay những nhóm cộng đồng quyên tiền cho các sáng kiến khác nhau”, ông Woolford nói.

Trên thực tế, bang Victoria triển khai chương trình đổi rác lấy tiền chậm hơn so với nhiều bang khác. Tại bang Nam Australia, chương trình được thực hiện từ năm 1977 với tỷ lệ hoàn trả tiền cho rác lên đến 77%. Bang New South Wales triển khai từ cuối năm 2017, bang Queensland thì từ cuối năm 2018, với tỷ lệ hoàn trả hơn 60%... Theo kênh ABC News, kể từ khi New South Wales triển khai chương trình, người dân ở nhiều nơi bên ngoài bang cũng mang rác tái chế đến để đổi tiền.

Theo Bộ trưởng Môi trường bang Victoria Steve Dimopoulos, chính quyền bang đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các bang đi trước để thực hiện chương trình được tốt hơn. “Có thể so sánh để thấy rõ được điều này. Bang New South Wales có 292 địa điểm thu đổi trong ngày đầu tiên ra mắt chương trình, trong khi chúng tôi có 392 điểm. Làm sao để có càng nhiều điểm thu đổi càng tốt”.

Nhà chức trách hy vọng trong 9 tháng kể từ khi chương trình bắt đầu, có thể thiết lập ít nhất 1 điểm thu gom cho mỗi khu vực đô thị có 14.500 người sinh sống, 1 điểm thu gom cho mỗi khu vực nông thôn có 750 người sinh sống và 1 điểm thu gom cho mỗi thị trấn có 350 người sinh sống ở vùng sâu vùng xa. Đến tháng 8-2024, bang Victoria dự kiến sẽ có khoảng 600 điểm thu đổi rác tái chế. Ông Steve Dimopoulos hy vọng chương trình sẽ góp phần mang lại một tương lai bền vững hơn, đồng thời phần nào tạo thêm nguồn thu cho người dân.