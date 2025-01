Đối tượng bị truy nã 29 năm về quê ăn tết thì bị bắt

Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt được đối tượng trốn truy nã 29 năm khi người này về quê đón tết.

Theo hồ sơ vụ việc, cách đây khoảng 29 năm, vào rạng sáng ngày 25-11-1995, Trì Văn Thuận (sinh năm 1972, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng với 26 người khác đang thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng thuộc tiểu khu 467 xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, truy bắt.

Đối tượng Trì Văn Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, nhóm đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng kiểm lâm. Hậu quả, anh Nguyễn Quốc Trung, nhân viên lâm trường 2, huyện Tánh Linh, bị chém tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận ra lệnh truy nã số 89/LTN ngày 3-1-1996 về tội "Chống người thi hành công vụ" đối với Trì Văn Thuận.

Ngày 24-1-2025, nhận định đối tượng Trì Văn Thuận sẽ về thăm vợ, con đang sống tại ấp 2A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Do đó, một Tổ trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã bí mật tiếp cận xung quanh khu vực nhà của đối tượng, phối hợp với Công an xã Xuân Hưng truy bắt thành công Trì Văn Thuận.

Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.

NGUYỄN TIẾN