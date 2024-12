TP Dĩ An, Bình Dương: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt trong ngày ra quân cao điểm

Sáng 15-12, Công an TP Dĩ An ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.

Theo Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, trong đợt cao điểm này, Công an thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, PCCC.

Trong đó, công an sẽ huy động lực lượng tăng cường tấn công các loại tội phạm hình sự, tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, các loại tội phạm liên quan đến pháo nổ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc, đảm bảo an toàn giao thông, PCCC, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".



Tang vật ma túy bị Công an thu giữ khi tấn công trấn áp tội phạm

Theo kế hoạch của Công an TP Dĩ An, công an các phường, đồn sẽ có kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa bàn để thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.



Trong ngày đầu tiên ra quân, Công an TP Dĩ An đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, an ninh trật tự, trong đó, đối tượng Đào Thế Anh bị Công an TP Hà Nội truy nã đặc biệt từ năm 2017.

XUÂN TRUNG