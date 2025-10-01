Đồng chí Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sáng 1-10, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 120.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến dự và chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà còn định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới của Đồng Tháp – tỉnh vừa được hình thành trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Tiền Giang.

Trong không khí trang nghiêm, đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, đồng bào, chiến sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và những thành tựu hôm nay.

Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù đối diện nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, nhưng Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp đã nỗ lực vượt qua thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả thiết thực.

Các lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao, y tế có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, kiểm soát quyền lực. Công tác đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Đồng Tháp bước vào nhiệm kỳ mới sau hợp nhất đơn vị hành chính. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã giúp chính quyền địa phương hai cấp nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả, hình thành động lực phát triển mới với quy mô kinh tế lớn hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, sức cạnh tranh và tính kết nối cao hơn.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Đại hội sẽ tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước, thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn mới, đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng.

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I khẳng định quyết tâm chính trị và cam kết hành động, thể hiện khát vọng đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp ra mắt tại đại hội

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 – 2025, làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 – 2025, làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, xây dựng Đồng Tháp ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp gồm 53 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

“Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt; Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, quan điểm dân là gốc, sự đồng thuận của nhân dân là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thách thức; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Trung ương,…”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh, đồng chí Ngô Chí Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý ở các địa phương và có đủ năng lực để đảm đương trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê ở tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, cử nhân Hành chính. Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, Bí thư Thành ủy Trà Vinh. -Tháng 7-2025 đến ngày 1-10-2025: đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long khoá XV.

NGỌC PHÚC