Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I: Xác định 5 khâu đột phá phát triển

Ngày 30-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, Đại hội báo cáo tình hình đại biểu dự; giới thiệu chủ tọa và thư ký; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc của Đại hội; thông qua quy chế làm việc của Đại hội; thông qua nội quy Đại hội; hướng dẫn một số nội dung cho đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội sẽ đi sâu thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện, trọng tâm là 5 khâu đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới với không gian tiềm lực vị thế mới.

Một là, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng hạ tầng logistics xuyên biên giới và đa phương thức để tỉnh Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng Mê Kông.

Hai là, phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, chuỗi giá trị và thị trường xuất khẩu. Cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, đa giá trị.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị

Ba là, phát triển công nghiệp nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu. Thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao.

Bốn là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, logistics, quản lý công, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, tự động hóa nông nghiệp, kỹ thuật môi trường, công nghệ thực phẩm, chế biến nông sản thông minh

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên và quản lý nhà nước. Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan trong hệ thống chính trị, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày (30-9 và 1-10-2025). Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, có ý nghĩa lịch sử sau khi 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây được hợp nhất từ ngày 1-7-2025, mở ra chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, khát vọng và sứ mệnh cao cả.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng Tháp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển khá, GRDP bình quân 5 năm đạt 5,51%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng. Trong tổng số 23 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt, nổi bật là môi trường, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu các xã, phường

Nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng duy trì vị trí dẫn đầu cả nước. Mô hình "Làng thông minh" được nhiều xã nhân rộng, đến nay toàn tỉnh có 6 Làng thông minh.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, An Hữu - Cao Lãnh, cầu Rạch Miễu 2… góp phần mở rộng không gian phát triển.

Giáo dục giữ vị thế cao trong khu vực; hai thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc (trước hợp nhất) được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”.

NGỌC PHÚC