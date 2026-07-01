Đa phương tiện

Infographic / Longform

TPHCM khởi công loạt công trình chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

TPHCM khởi công loạt công trình chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

SGGPO
tphcm-50-nam-1-sua.jpg
tphcm-50-nam-2.jpg
tphcm-50-nam-3.jpg
tphcm-50-nam-4.jpg
tphcm-50-nam-4a.jpg
Hình phối cảnh. Nguồn: SỞ XÂY DỰNG TPHCM
tphcm-50-nam-5.jpg
tphcm-50-nam-6.jpg
tphcm-50-nam-5a.jpg
tphcm-50-nam-7.jpg
tphcm-50-nam-6a.jpg
tphcm-50-nam-8.jpg
tphcm-50-nam-7a.jpg
tphcm-50-nam-9.jpg
tphcm-50-nam-9a.jpg
tphcm-50-nam-9b.jpg
Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG TPHCM
tphcm-50-nam-10.jpg
tphcm-50-nam-11.jpg
tphcm-50-nam-10a.jpg
Phối cảnh Dự án Cái Mép Hạ. Nguồn: SỞ XÂY DỰNG TPHCM
tphcm-50-nam-12.jpg
tphcm-50-nam-13.jpg
Tin liên quan
Tổng hợp: TRUNG THU - QUỐC HÙNG - Ảnh: HOÀNG HÙNG - Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

50 năm Thành phố mang tên Bác TPHCM khởi công Cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu Cao tốc đô thị Hồ Tràm Cảng hàng không quốc tế Long Thành Cầu đường Bình Tiên Cao tốc TPHCM - Mộc Bài Nút giao đường Rừng Sác cao tốc Bến Lức - Long Thành Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội Cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương Cảng Cái Mép Hạ Nhà ở xã hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn