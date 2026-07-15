Sáng 15-7, tại Đường sách TPHCM, Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM và Thư viện số Nguyễn An Ninh - chuyên đề Nam bộ phối hợp cùng Công ty TNHH Đường sách TPHCM và NXB Trẻ khai mạc chuỗi hoạt động “Trăm năm Trần Bạch Đằng - Một thế kỷ dấn thân của Kẻ sĩ Nam Bộ” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà chính trị, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn Trần Bạch Đằng (15-7-1926 - 15-7-2026).

Sách về đồng chí Trần Bạch Đằng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: NXB TRẺ

Chương trình là dịp tưởng nhớ và tri ân một trí thức cách mạng tiêu biểu của vùng đất Nam bộ; đồng thời lan tỏa những giá trị về tinh thần học tập, cống hiến và trách nhiệm xã hội đến các thế hệ hôm nay.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 15 đến 19-7, gồm nhiều sự kiện, như: không gian triển lãm “Trần Bạch Đằng - Kẻ sĩ Nam Bộ”, trưng bày sách, tư liệu gắn với cuộc đời và sự nghiệp của ông; chiếu phim tư liệu về cuộc đời của đồng chí Trần Bạch Đằng; chiếu các trích đoạn từ bộ phim Ván bài lật ngửa (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trần Bạch Đằng sáng tác dưới bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý)… giúp người xem có thêm góc nhìn về tư tưởng, nhân cách và những đóng góp của đồng chí Trần Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là cuộc giao lưu với chủ đề “Trần Bạch Đằng - Một thế kỷ dấn thân” với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà báo, diễn giả và những người từng gắn bó với ông. Chương trình sẽ mang đến nhiều câu chuyện, tư liệu quý cũng như những góc nhìn đa chiều về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM (số 5, Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn), diễn ra buổi họp báo ra mắt dự án “Thư viện Thanh niên Trần Bạch Đằng”. Thư viện sẽ là không gian lưu giữ những trước tác, tư liệu và di sản tinh thần của đồng chí Trần Bạch Đằng nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của cộng đồng. Nhân dịp này, ban tổ chức dự án sẽ phát động hoạt động quyên góp sách và tư liệu, kêu gọi sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, nhà nghiên cứu và bạn đọc nhằm xây dựng nguồn tài liệu ban đầu cho thư viện.

QUỲNH YÊN