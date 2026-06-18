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ASEAN - NGA: 35 năm gắn kết vì hòa bình, ổn định và phát triển

ASEAN - NGA: 35 năm gắn kết vì hòa bình, ổn định và phát triển

SGGPO
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Tổng hợp: TRUNG THU - Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

ASEAN - Nga Liên bang Nga Đối tác chiến lược hợp tác kinh tế năng lượng chuyển đổi số an ninh mạng Dấu mốc 35 năm Đối tác đối thoại đầy đủ Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ASEAN Kim ngạch thương mại

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