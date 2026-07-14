Đoàn đại biểu TPHCM thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trần Bạch Đằng

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Bạch Đằng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định, Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, thắp hương tại nhà riêng gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, thắp hương tại nhà riêng gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng. Thực hiện: VĂN MINH - THU HOÀI

Chiều 14-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, thắp hương tại nhà riêng gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Bạch Đằng (15-7-1926 – 15-7-2026), nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo phường Tân Mỹ (TPHCM)...

Đồng chí Võ Văn Minh thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trần Bạch Đằng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại nhà riêng gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng, đồng chí Võ Văn Minh cùng đoàn đại biểu thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí Trần Bạch Đằng - Người Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng, có tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân và là cây bút sắc sảo. Cuộc đời hoạt động cách mạng và cầm bút của đồng chí gắn bó sâu nặng với công tác tuyên huấn và vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trần Bạch Đằng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc đến thân nhân và gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và TPHCM.

Đồng chí Trần Bạch Đằng tên thật là Trương Gia Triều, sinh ngày 15-7-1926 trong một gia đình có truyền thống nho học tại làng Thạnh Hưng, xã Hòa Hưng, quận Giồng Riềng, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang). Đồng chí Trần Bạch Đằng mất ngày 16-4-2007.

Đồng chí Trần Văn Khuyên thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trần Bạch Đằng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm, vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1943. Trong suốt 66 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Dù ở cương vị và hoàn cảnh nào, đồng chí Trần Bạch Đằng cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Trần Bạch Đằng là nhà chính trị lão thành của Việt Nam, đồng chí đã tham mưu cho Trung ương và Thành ủy TPHCM nhiều vấn đề chiến lược của đất nước.

Con đường hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Bạch Đằng luôn gắn liền với sự nghiệp cầm bút. Mặc dù đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng trong lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn học - nghệ thuật, lịch sử... đồng chí đều gây ấn tượng mạnh với công chúng qua nhiều bút danh như Hưởng Triều, Trần Quang, Nguyễn Trương Thiên Lý, Nguyễn Hiểu Trường, Năm Quang, Đại Nghĩa...

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi, trò chuyện với thân nhân gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đã viết hàng ngàn bài báo đầy tâm huyết, là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng, đã được xây dựng thành những bộ phim có giá trị lịch sử.

Chiều 14-7, tại căn nhà riêng ở phường Tân Mỹ (TPHCM), bà Trần Hồng Ánh, con gái đồng chí Trần Bạch Đằng chia sẻ với phóng viên Báo SGGP về câu chuyện tấm ảnh đen trắng của gia đình gồm ba, mẹ, bà và em trai chụp năm 1975 - năm cả gia đình được đoàn tụ sau những năm dài xa cách. Bà Ánh kể, năm bà lên 7 tuổi, cùng em trai phải rời xa ba mẹ, ra miền Bắc học tập, sinh sống để ba mẹ yên tâm hoạt động cách mạng. Đến năm 1975, khi đất nước hòa bình, thống nhất, cả gia đình mới được sum họp và chụp tấm hình này. Bà Trần Hồng Ánh, con gái đồng chí Trần Bạch Đằng chia sẻ với phóng viên Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG Trong ký ức của bà, đồng chí Trần Bạch Đằng là người ba rất thương con nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, nhất là trước những lựa chọn liên quan đến lý tưởng và cách sống. Sự nhân nghĩa, cương trực của ông dần trở thành nếp sống trong gia đình, là điều các thế hệ con cháu tự nhắc mình và răn dạy nhau.

VĂN MINH - THU HOÀI