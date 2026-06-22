Diễn ra vào thời điểm sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI mang tính bản lề chiến lược. Kỳ họp đã thông qua 56 nghị quyết với nhiều quyết sách quan trọng, tạo ra một khung thể chế vượt trội, khơi thông các nguồn lực để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, ngày 19-6. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công trường dự án Trung tâm Hành chính mới và Quảng trường Trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM) đang được triển khai thi công. Dự án có quy mô khoảng 33ha, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 29-04-2026.

﻿Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vòng xoay An Phú, phường Bình Trưng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI kiến tạo động lực bứt phá cho hàng loạt công trình hạ tầng mang tính biểu tượng. Cụ thể, kỳ họp đã thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm.

Hạ tầng giao thông và không gian đô thị hiện đại tại khu vực Trung tâm Tài chính Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khu lõi Trung tâm Tài chính Thủ Thiêm nằm đối diện trung tâm hiện hữu của TPHCM qua sông Sài Gòn, được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong đó, Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu từ 90-120 phút còn 15-20 phút, với tổng mức đầu tư gần 93.160 tỷ đồng.

Cầu Cần Giờ được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng hoàn thiện phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và nguồn vốn ngân sách. Dự án có ý nghĩa tăng cường liên kết vùng, kết nối với các dự án: Vành đai 3, Vành đai 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng chiều dài hơn 42km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 46.900 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, kỳ họp đã thông qua Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, triển khai thực hiện ngay từ năm 2026. Dự án hướng đến tái định cư, cải thiện điều kiện sống, đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội và chỉnh trang diện mạo trung tâm thành phố.

Khu đô thị Vinhomes Central Park và tòa nhà Landmark 81 tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại dọc hành lang sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn về khu trung tâm TPHCM với các tòa nhà văn phòng, thương mại và tài chính hiện đại dọc bờ Tây sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt từ ngày 1-7 đến hết năm 2026, giúp người dân giảm chi phí đi lại, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc và giảm phát thải.

Hành khách đi xe buýt điện tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại biểu HĐND TPHCM thảo luận tại kỳ họp thứ 3, ngày 19-6. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 107 nghị quyết. Các nghị quyết tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền như: điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, đầu tư công, định hướng phát triển không gian đô thị, cơ chế khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

HĐND TPHCM cũng thông qua nhiều quyết nghị về chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác; tiếp tục chăm lo người có công, các đối tượng chính sách, người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong đó, nổi bật là miễn phí 100% vé xe buýt; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; chi quà tặng cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng mới khối nhà A3, A4 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp...

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả cần đạt được đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Các đơn vị liên quan cũng tập trung tuyên truyền, giám sát, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và đưa các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND cùng các đại biểu tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm nghị quyết được triển khai đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

HĐND TPHCM tăng cường phối hợp với Báo SGGP trong việc đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền chính sách đi vào đời sống

Bình minh trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu Ba Son và khu trung tâm TPHCM. Dòng sông vẫn là không gian kết nối giao thương, văn hóa và đời sống đô thị của thành phố bên dòng nước hơn 300 năm tuổi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ máy bay trực thăng ngắm Vũng Tàu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

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NGÔ BÌNH - Trình bày: HỮU VI