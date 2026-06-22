Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI kiến tạo động lực bứt phá cho hàng loạt công trình hạ tầng mang tính biểu tượng. Cụ thể, kỳ họp đã thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm.
Trong đó, Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu từ 90-120 phút còn 15-20 phút, với tổng mức đầu tư gần 93.160 tỷ đồng.
Cầu Cần Giờ được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng hoàn thiện phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và nguồn vốn ngân sách. Dự án có ý nghĩa tăng cường liên kết vùng, kết nối với các dự án: Vành đai 3, Vành đai 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng chiều dài hơn 42km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 46.900 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, kỳ họp đã thông qua Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, triển khai thực hiện ngay từ năm 2026. Dự án hướng đến tái định cư, cải thiện điều kiện sống, đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội và chỉnh trang diện mạo trung tâm thành phố.
Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt từ ngày 1-7 đến hết năm 2026, giúp người dân giảm chi phí đi lại, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc và giảm phát thải.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 107 nghị quyết. Các nghị quyết tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền như: điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, đầu tư công, định hướng phát triển không gian đô thị, cơ chế khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.
HĐND TPHCM cũng thông qua nhiều quyết nghị về chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác; tiếp tục chăm lo người có công, các đối tượng chính sách, người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong đó, nổi bật là miễn phí 100% vé xe buýt; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; chi quà tặng cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng mới khối nhà A3, A4 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp...
Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả cần đạt được đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Các đơn vị liên quan cũng tập trung tuyên truyền, giám sát, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và đưa các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND cùng các đại biểu tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm nghị quyết được triển khai đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.