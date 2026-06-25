Động đất ở Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương

Theo báo El Universial của Venezuela, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương sau 2 trận động đất xảy ra tại Venezuela ngày 24-6 (giờ địa phương), ảnh hưởng đến nhiều bang trên cả nước.

Tìm kiếm nạn nhân tại một tòa nhà bị đổ sập do động đất ở Caracas, Venezuela. Ảnh: EL UNIVERSIAL

Tại thủ đô Caracas, nhiều tòa nhà văn phòng và khu dân cư bị sập hoặc hư hại nặng. Khu Altamira là một trong những nơi thiệt hại nghiêm trọng nhất, với tình hình được mô tả là “đáng báo động”. Trước nguy cơ dư chấn và thiệt hại tiếp theo, Chính phủ Venezuela đã tạm ngừng cung cấp khí đốt. Nhiều khu vực trên cả nước cũng ghi nhận tình trạng mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc trên diện rộng.

Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tạo điều kiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn và đánh giá thiệt hại.

Ngày 25-6, nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức cứu trợ quốc tế đã bày tỏ sự đoàn kết, ủng hộ người dân Venezuela. Theo Quyền Tổng thống Venezuela, nước này đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Antigua và Barbuda, Saint Lucia, Belize và Dominica. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đưa ra đề nghị hỗ trợ toàn diện.

Quyền Tổng thống Venezuela cho biết chính phủ đã bố trí khách sạn và các khu tạm cư dành cho những người bị mất nhà hoặc nơi ở bị hư hại do động đất, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng nền tảng VenApp để thông báo nếu nhà ở bị ảnh hưởng, có người thân, bạn bè mất tích. Bà gửi lời cảm ơn tới các quốc gia và tổ chức đã hỗ trợ Venezuela.

KHÁNH MINH