Đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh hệ thống Công ty F88 tại TPHCM

Công an TPHCM phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh hệ thống Công ty CP Kinh doanh F88 tại nhiều quận trên địa bàn TPHCM.

Chiều 6-3, Công an TPHCM phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra nhiều chi nhánh hệ thống Công ty CP Kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn nhiều quận ở TPHCM.

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại chi nhánh Công ty F88 ở đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình) có nhiều công an, bảo vệ dân phố túc trực. Phía bên trong, cán bộ Công an làm việc với nhân viên của chi nhánh Công ty này. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ và máy móc.

Phía bên ngoài, do một phần có vụ tai nạn giao thông và người dân hiếu kỳ theo dõi nên lưu lượng các phương tiện di chuyển khó khăn. Lực lượng bảo vệ dân phố cùng công an địa phương cũng được bố trí để phân luồng.

Đến 16 giờ 30 phút, lực lượng công an vẫn đang làm việc và tiến hành kiểm tra tại chi nhánh này.

Còn tại Chi nhánh Công ty F88 ở đường Luỹ Bán Bích (quận Tân Phú) vào lúc 16 giờ 45 ghi nhận cũng có rất đông lực lượng công an túc trực. Tuy nhiên, do chi nhánh này đóng cửa nên công an đang tiến hành gọi người có liên quan tới mở cửa để tiến hành kiểm tra.

Công an cũng đồng loạt khám xét chi nhánh hệ thống của Công ty F88 ở quận 1, quận 12, TP Thủ Đức… trong chiều cùng ngày.

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công ty F88 và các chi nhánh hệ thống của công ty này chuyên cho vay tiền, có cả trăm nhân viên thu hồi nợ và trong thời gian qua đã đe doạ người vay, có dấu hiệu tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hụi, họ, biêu, phường, thời gian qua đơn vị đã kiểm tra hành chính 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh cầm đồ của chi nhánh Công ty CP kinh doanh F88 tại các phường Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn, Đông Thọ ở TP Thanh Hóa.

Các điểm cầm đồ của F88 ở địa phương này lãi suất cầm cố và cho vay đều nằm trong hạn mức quy định, nhưng khi làm thủ tục cho vay, những cơ sở này yêu cầu khách hàng nộp thêm hàng loạt khoản phí như: Thẩm định điều kiện cho vay (1,4%/tháng), quản lý tài sản cầm cố (2-3%/tháng nếu để tài sản tại nơi cầm cố, 5%/tháng đối với người có nhu cầu mượn lại tài sản), đăng ký dịch vụ bảo hiểm kèm theo…

Việc đặt ra các khoản phí như trên khiến tổng số tiền mà khách hàng phải trả rất cao. Ngoài ra, dù tính phí quản lý tài sản cầm cố, các điểm kinh doanh F88 không lưu giữ tài sản cầm cố tại kho bãi bảo quản (đã đăng ký với cơ quan công an), mà cho khách hàng thuê, mượn lại (có tính phí) tài sản đã cầm cố.

Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động chính ở mảng cho vay tiền, cầm đồ. Hiện, F88 là chuỗi cầm đồ, cho vay tiền lớn nhất nước, với khoảng 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc. Hệ thống này vừa được Quỹ đầu tư Vietnam-Oman Investment Fund (VOI) và Mekong Capital Fund IV rót 50 triệu USD.

Tham vọng của F88 là năm 2023 trở thành "tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam", sở hữu 1.000 cửa hàng trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Năm 2025, công ty này dự kiến tăng lên 1.700 cửa hàng.